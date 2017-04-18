В понедельник, 17 апреля, в Славянске ликвидировали арсенал оружия. Опасную находку обнаружили по переулку Тепличный вблизи реки Казенный Торец.
Об этом сегодня, 18 апреля во время очередной аппаратного совещания сообщил главный инспектор Славянского районного управления ГСЧС Сергей Тимченко.
В частности, по информации ГСЧС, было ликвидировано 12 ракет к ручному противотанковому гранатомету, 8 ручных гранат и 200 патронов к автомату Калашникова.
Всего в течение прошлых выходных, как сообщают в ГСЧС, пиротехники обезвредили 196 взрывоопасных предметов.
До ТеБе