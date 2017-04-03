Мариупольское предприятие задолжало НАК «Нафтогаз Украины» 18,7 млн грн

Органами прокуратуры Донецкой области продолжают приниматься меры по обязательной уплаты предприятиями региона в пользу государства задолженности за потребленный природный газ.
Так, в 2014 году прокурором города Мариуполя в Хозяйственный суд Запорожской области предъявлен иск в интересах государства в лице ОАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в коммунальное коммерческого предприятия «Мариупольтеплосеть», которое накопило задолженность по договору купли-продажи природного газа на сумму более 23 млн грн.
По решению суда, предприятие обязано платить указанные средства в рассрочку в течение 35 месяцев.
В настоящее время, благодаря вмешательству прокуратуры, сумма задолженности составляет 18,7 млн грн. В частности, около 2 млн грн перечислено газопоставщикам в марте 2017 года.