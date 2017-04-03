Мариупольское предприятие задолжало НАК «Нафтогаз Украины» 18,7 млн грн

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При содействии прокуратуры Донецкой области в бюджет взыскано более 3 млн грн

В Краматорске при вмешательстве прокуратуры в интересах государства уплачено более 7 млн. гривен

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