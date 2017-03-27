Центр экстренной медицинской помощи в Донецкой области хотел «прикарманить» 60 млн.

Прокуратурой области предотвращено неэффективное использование почти 60 млн грн, выделенных на закупку медицинской информационной системы обработки вызовов и ведения пациентов, мониторинга и управления автомобилями скорой медицинской помощи на базе системы GPS, Коммунально-лечебно-профилактическим учреждением «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».
Установлено, что вместо проведения открытых тендерных торгов, КЛПУ «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» безосновательно провело только переговорную процедуру, что является грубым нарушением Закона Украины «О публичных закупках».
Однако, делать это учреждение не имело права, поскольку предметом закупки стало не только программное оснащение, но и разнообразное компьютерное и бытовое оборудование, которое реализуют за меньшую цену предприятия страны.
На эти нарушения обращено внимание управления Восточного офиса Госаудитслужбы в Донецкой области, которая поддержала позицию прокуратуры области, и предложила КЛПУ «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» аннулировать указанное решение.
После обращения прокуратуры Донецкой области и управления Восточного офиса Госаудитслужбы решение о закупке отменено.