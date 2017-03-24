Фискалы Донетчины начали 10 досудебных расследований по фактам уклонения от уплаты НДС на 37,5 млн гривен

Налоговой милицией Главного управления ГФС в Донецкой области продолжается проведение комплекса широкомасштабных организационно-практических мероприятий, направленных на борьбу с преступлениями, связанными с уклонением от уплаты НДС.
С начала текущего года по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты НДС, начато 10 досудебных расследований по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины на общую сумму 37,5 млн грн, в т.ч. 3 - по факту неправомерного использования спецрежима сельскохозяйственного производителя на сумму 11 млн гривен.