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Налоговой милицией Донетчины выявлены убытки на 42,5 млн.грн. по фактам уклонения от уплаты НДС в бюджет

Налоговой милицией Донетчины в г. Бахмут и г. Мариуполь прекращена безлицензионная торговля подакцизной продукцией

Фискалы Донетчины начали 10 досудебных расследований по фактам уклонения от уплаты НДС на 37,5 млн гривен

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