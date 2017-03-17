Прокуратура Донецкой области требует вернуть государству 500 га земель

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В Донецкой области прокуратура передала в коммунальную собственность землю стоимостью более 300 тыс грн

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