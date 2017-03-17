Прокуратура Донецкой области требует вернуть государству 500 га земель

Прокуратурой Донецкой области при изучении состояния законности использования земельных участков в Бахмутском районе Донецкой области выявлены факты использования земельных участков государственной собственности при отсутствии правоустанавливающих документов.
Установлено, что на территории Ивановского сельского совета Бахмутского района Донецкой области предприятие, после окончания действия договора аренды земельного участка, без каких-либо правовых оснований самовольно продолжило использовать землю, вместо того, чтобы освободить ее и вернуть государству.
На устранение этих нарушений и защиты интересов государстве, прокуратурой Донецкой области предъявлено исковое заявление в Хозяйственный суд Донецкой области об обязательстве этого предприятия освободить земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью почти 500 га стоимостью 5,6 млн. грн и вернуть их государству в лице главного управления Держгеокадастру в Донецкой области.
В настоящее время судебное разбирательство по иску продолжается.