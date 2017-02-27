Донецкой таможней ГФС прекращена неудачная попытка контрабанды наркотиков

Жителю Донецкой области грозит 8 лет за хранение наркотиков и боеприпасов

В 2016 году на 42% выявлено больше нарушений на донецкой таможне

Нарушители таможенных в Донецкой области правил уплатили на 60% больше штрафных санкций, чем в прошлом году

Таможенники Донетчины выявили более полсотни нарушений таможенного законодательства

На Донетчине изъято 13,8 тыс. тон зерна на сумму 50 млн. гривен

В Донецкой области пограничники совместно с милицией задержали таксиста-наркоторговца