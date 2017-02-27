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Донецкой таможней ГФС прекращена неудачная попытка контрабанды наркотиков

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Происшествия / Криминал
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Донецкой таможней ГФС прекращена неудачная попытка контрабанды наркотиков

Сотрудниками таможенного поста "Мариуполь - порт" Донецкой таможни ГФС совместно с представителями Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины прекращена попытка контрабанды наркотиков.

26 февраля 2017 года во время осуществления обязательных видов пограничного и таможенного контроля в двух каютах судна выявлено наркотическое вещество - конопля. Гражданин Грузии, который является членом экипажа теплохода "ESRA C" (флаг Республики Панама), пытался скрыть в постели под матрасом и в электрической розетке в 2 полиэтиленовых пакетах наркотическое средство общим весом 10 граммов.

По данному факту Управлением Службы безопасности Украины в Донецкой области в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств).


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