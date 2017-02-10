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На Донетчине прекращена реализация фальсифицированного топлива через сеть АЗС

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Происшествия / Криминал
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На Донетчине прекращена реализация фальсифицированного топлива через сеть АЗС

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно с работниками Прокуратуры Донецкой области прекращена реализация некачественных горюче-смазочных материалов с признаками фальсификата через сеть АЗС.

В рамках проведения операции "Акциз-2017" установлено, что на четырех автозаправочных станциях, расположенных в разных городах области и работающих под одним брендом, осуществляется реализация горюче-смазочных материалов с признаками фальсификации и без соответствующего их учета.
На Донетчине прекращена реализация фальсифицированного топлива через сеть АЗС

При проведенные обысков на указанных АЗС выявлено и изъято горюче-смазочных материалов в количестве 111 тон на общую сумму 2,3 млн грн, из них:

26,4 т бензина А- 95;

34,8 т бензина А- 92;

21,9 т дизельного горючего;

27,9 тыс. литров сжиженного газа.

В ходе обысков также изъято: наличные средства от реализации топлива в размере 1 млн 135 тыс. гривен и 19,2 тыс. долларов США, образцы нефтепродуктов, компьютерные системы управления АЗС, регистраторы расчетных операций, сертификаты на горючее, черновые записи, журналы РРО.

Продолжается расследование уголовного производства по факту незаконного сбыта фальсифицированных подакцизных товаров по ст. 204 Уголовного кодекса Украины.


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