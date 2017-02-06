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В Краматорске на получении взятки разоблачили полицейского

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Происшествия / Криминал
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В Краматорске на получении взятки разоблачили полицейского

В Краматорске следователи прокуратуры совместно с СБУ и представителями внутренней безопасности Национальной полиции при получении взятки разоблачили полицейского.

Следователи прокуратуры Донецкой области при оперативном сопровождения представителей Управления СБУ в Донецкой области и Управления внутренней безопасности в Донецкой области Департамента внутренней безопасности ЧП Украина на получении неправомерной выгоды в сумме 13500 тысяч гривен, задержали оперуполномоченного отделения криминальной полиции Краматорского отдела полиции ГУ ЧП в Донецкой области.

Установлено, что полицейский требовал и получил взятку за непривлечение к уголовной ответственности лица, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

Отметим, что передача неправомерной выгоды происходила у здания, в котором дислоцируется оперативный штаб СБУ в зоне проведения АТО.

Полицейского задержали «на горячем» во время получения взятки.

По данному факту следователи прокуратуры Донецкой области проводят досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

Решаются вопросы об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
В Краматорске на получении взятки разоблачили полицейского


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