В Краматорске на получении взятки разоблачили полицейского

В Краматорске следователи прокуратуры совместно с СБУ и представителями внутренней безопасности Национальной полиции при получении взятки разоблачили полицейского.
Следователи прокуратуры Донецкой области при оперативном сопровождения представителей Управления СБУ в Донецкой области и Управления внутренней безопасности в Донецкой области Департамента внутренней безопасности ЧП Украина на получении неправомерной выгоды в сумме 13500 тысяч гривен, задержали оперуполномоченного отделения криминальной полиции Краматорского отдела полиции ГУ ЧП в Донецкой области.
Установлено, что полицейский требовал и получил взятку за непривлечение к уголовной ответственности лица, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.
Отметим, что передача неправомерной выгоды происходила у здания, в котором дислоцируется оперативный штаб СБУ в зоне проведения АТО.
Полицейского задержали «на горячем» во время получения взятки.
По данному факту следователи прокуратуры Донецкой области проводят досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).
Решаются вопросы об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.