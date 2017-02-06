В Покровске арестовали работника прокуратуры за стрельбу в кафе

Суд поддержал ходатайство прокуратуры Донецкой области и избрал бывшему водителю одной из местных прокуратур Донецкой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 48 тыс грн.
Напомним, инцидент произошел 29 января текущего года в одном из кафе в городе Покровск. Арестованный, который оказался работником прокуратуры, совершил несколько выстрелов в потолок из травматического оружия.
За хулиганские действия он был уволен из органов прокуратуры Донецкой области, а действия квалифицированы по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления.
Досудебное расследование, которое проводят органы полиции, продолжается.