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Налоговой милицией Донетчины в г. Бахмут и г. Мариуполь прекращена безлицензионная торговля подакцизной продукцией

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Происшествия / Криминал
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Налоговой милицией Донетчины в г. Бахмут и г. Мариуполь прекращена безлицензионная торговля подакцизной продукцией

Главным управлением ГФС в Донецкой области продолжается проведение комплекса широкомасштабных организационно-практических мероприятий в рамках операции "Акциз-2017", направленных на постоянный мониторинг рынка товаров данной группы и предотвращения распространения фальсификата.

Так, 19 января 2017 года сотрудниками оперативного управления Главного управления ГФС в Донецкой области в рамках операций "Акциз - 2017" установлено два факта осуществления предпринимательской деятельности на территории г. Бахмут и г. Мариуполь Донецкой области, по сбыту алкогольных и табачных изделий без разрешительных документов, а также без сертификатов соответствия.

По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По результатам проведенных мероприятий по незаконному обращению изъято подакцизных товаров на общую сумму почти 300 тыс. гривен, из них - 2975 (161,8 дал) бутылок алкогольных изделий на сумму 224,4 тыс. гривен и 2690 пачек табачных изделий на сумму 74 тыс. гривен.


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