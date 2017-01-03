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На Донетчине изъята сельскохозяйственная продукция на 60 млн гривен

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Происшествия / Криминал
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На Донетчине изъята сельскохозяйственная продукция на 60 млн гривен

Сотрудниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Донецкой области совместно с работниками Прокуратуры Донецкой области, в результате проведения мониторинга экспортных операций субъектов внешнеэкономической деятельности Донецкой области и проверки законности цепей поставки сельскохозяйственной продукции, разоблачен ряд предприятий, которые уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. По указанным фактам зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий направленных на документирование преступной деятельности фигурантов уголовного производства проведено 9 обысков, по результатам которых изъято свыше 10 тыс. тон сельскохозяйственной продукции на общую сумму 61 млн грн, а также документы бухгалтерского, налогового, складского учета, черновые записи и компьютерную технику.

Главное управление ГФС в Донецкой области продолжает проводить комплекс широкомасштабных организационно-практических мероприятий "Рубеж-2016", направленных на противодействие незаконному перемещению товаров через таможенную границу Украины.


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