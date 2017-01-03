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В Донецкой области разоблачена сеть аптек не платившая налоги

В Донецкой области разоблачена схема уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 12 млн. гривен

На Донетчине изъято 13,8 тыс. тон зерна на сумму 50 млн. гривен

В Донецкой области за 2016 год зарегистрировано 57 криминальных производств

На Донетчине изъята сельскохозяйственная продукция на 60 млн гривен

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