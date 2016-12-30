В Славянске полиция проводит проверку по факту избиения ребенка

12-летняя жительница города попала в больницу с сотрясением мозга. Телесные повреждения ей нанесла нетрезвая мать. Теперь женщине грозит штраф, гражданские или исправительные работы. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.
Вчера, в Славянский отдел полиции поступило сообщение из местной больницы о том, что в травматологическое отделение попала несовершеннолетняя жительница города. Правоохранители установили, что девушку 2004 года рождения с признаками недомогания привезла «скорая помощь». Позже у нее было диагностировано сотрясение головного мозга. Сама же потерпевшая рассказала правоохранителям, что ее избила собственная мать. По словам девочки, женщина уже несколько дней употребляла алкоголь, при этом не уделяла внимания ей и ее 4-летнему брату. Когда дочь сделала по этому поводу замечание, то мать схватила ее за волосы и побила кулаком по спине и голове. Спасение ребенок нашел у своей тети, которая живет неподалеку. Женщина и вызвала медиков.
Событие внесено в единый реестр досудебных расследований Славянского отдела полиции по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». Ее санкция предусматривает штраф в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.
Правоохранителями проводится дополнительная проверка всех обстоятельств происшествия.
До ТеБе