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Бахмутчанин до смерти забил свою мать

В Торецке пьяная мать избила своего 4-летнего сына

В Торецке мать до смерти забила 2-летнего ребенка

В Славянске полиция проводит проверку по факту избиения ребенка

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