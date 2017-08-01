Донетчина: при попытке вывоза с неконтролируемой территории задержана очередная партия сигаретного фальсификата

На днях сотрудниками управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области («Фантом») была предотвращена очередная попытка незаконного перемещения товаров с неподконтрольной территории Украины через КПВВ «Гнутово». На этот раз нарушители намеревались вывезти фальсифицированные сигареты.
Во время осмотра автомобиля «VOLKSWAGEN Transporter» были выявлены спрятанные в двойном дне салона автомобиля и изъяты 1020 пачек сигарет без марок акцизного налога на общую сумму 19 890 грн, которые гражданин намеревался реализовать в г. Мариуполе.
Составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы для принятия решения согласно действующего законодательства направлены в суд.