Штаб АТО сообщает об обстреле Марьинки: повреждены жилые дома

В ночь с 10 на 11 июля сепаратисты раз открыли огонь по жилым кварталам прифронтовой Марьинки. Во время обстрела позиций сил АТО под огонь из автоматических гранатометов АГС и крупнокалиберных пулеметов снова попали несколько улиц населенного пункта.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на Украинскую сторону в СЦКК.
- В результате обстрела повреждена крыша жилого дома по улице Героев Чернобыля. По улице Прокофьева, по словам хозяев дома, в результате попадания боеприпасов возникло кратковременное возгорание здания. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет, - говорится в сообщении.
Указанное преступление, по информации пресс-центра штаба, свидетельствует о целенаправленных действиях НЗФ ОРДО по дальнейшему обострению конфликта, откровенное пренебрежение минских договоренностей, и нежелание соблюдать перемирие, объявленного в период сбора урожая.