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В Константиновке разыскивают 12-летнюю девочку

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Происшествия
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В Константиновке разыскивают 12-летнюю девочку

Полиция Константиновки поднята по тревоге на поиски 12-летней девочки, которая пошла с подругами на водоем и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

В 02:30 в полицию поступило сообщение от жителя Константиновки о том, что днем ​​его дочь, 2005 года рождения, ушла с подругами на водоем и до сих пор не вернулась. Личный состав Константиновского отделения полиции поднят по тревоге. На место выехал заместитель начальника ГУНП в Донецкой области Сергей Колесник.

Предварительно установлено, что пропавшая девочка пошла с подругами на водоем, где встретила двух мужчин – 2001 и 1976 года рождения. По предварительным данным, подруги пропавшей ушли, а саму девочку не отпускал старший из мужчин.

«Комплекс розыскных мероприятий ребенка начался сразу после тревожного звонка и продолжается до сих пор. Правоохранители прочесывают дачные кооперативы вблизи места, где в последний раз видели девочку. Задействованы кинологи. Дополнительно на место направлены 5 экипажей полиции по безопасности дорожного движения, перекрываются блокпосты, все въезды и выезды из города. Ориентировка с приметами девочки и мужчины, с которым ее видели в последний раз, разосланы на блокпосты, в том числе со смежными областями. Стоит отметить, что существенную роль в поисках ребенка играет тот факт, что отец обратился в полицию очень поздно», – отметили правоохранители.

Помогите установить местонахождение ребенка!

Сечкин Ульяна Олеговна, 17.03.2005 года рождения, 3 июля ушла из дома днем ​​и не вернулась.

Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые ниже плеч, глаза серо-голубые.

Была одета: фиолетовая майка, бриджи синего цвета, резиновые тапочки. На одной из рук – браслет. Волосы завязаны черной резинкой.

Также устанавливается местонахождение лица, которое может быть причастно к исчезновению девочки:
В Константиновке разыскивают 12-летнюю девочку

Каретников Анатолий Владимирович, 05.01.1976 года рождения, зарегистрированный по адресу: Донецкая область, Горняцкий район, Макеевка, ул. Златоустовская. Ранее неоднократно судим за имущественные преступления и незаконное хранение оружия.

Если вам что-то известно о местонахождении ребенка или мужчины, правоохранители просят сообщить данную информацию по телефону 102.


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