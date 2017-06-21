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ООН: За время конфликта на Донбассе погибли более 6450 человек

На Донбассе погибли почти восемь тысяч человек - ООН

В июле от военных действий на Донбассе погибло 65 человек

С начала года на Донбассе на минах подорвались 50 мирных жителей

С начала года на Донбассе погибли 67 мирных жителей, – ООН

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