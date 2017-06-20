Мужчине дали 5 лет за совершенное ДТП в Краматорске

Краматорска местная прокуратура поддерживала в суде государственное обвинение в уголовном производстве по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором человек получил тяжелые телесные повреждения.



В апреле 2016 года 36-летний мужчина, находясь за рулем грузового автомобиля, двигался по проезжей части города Краматорска в направлении Славянска. Выполняя маневр с обгона, он совершил наезд на мотоцикл, в результате данной аварии мотоциклисту были причинены тяжкие телесные повреждения.



Действия водителя грузового автомобиля, который нарушил правила безопасности дорожного движения, квалифицированы по ч.2 ст. 286 УК Украины.



Краматорским городским судом мужчину признали виновным в инкриминируемом правонарушении и приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 1 год.

