В Волновахе отравились девять детей

В течение двух дней в Волновахскую районную больницы обратились девять детей в возрасте от 2 до 4 лет, посещающих один детский сад. Врачи диагностируют симптомы похожи на сальмонеллез.
Об этом сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.
- По предварительным данным, дети живут в Равнополье Волновахского района и посещают один детский сад, младшую группу. Два дня назад родители первых двух больных детей обратились в больницу Волновахи с симптомами, похожими на сальмонеллез. В течение двух дней с таким же диагнозом поступило еще семь детей, - рассказывают в полиции.
Сейчас детский сад, где воспитывалась дети, временно закрыт. По данному факту полиция проводит проверку. Открыто уголовное производство по ст. 137 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей» Уголовного кодекса Украины.
До ТеБе