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На Донетчине 893 человека числятся пропавшими без вести, – полиция

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Происшествия
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На Донетчине 893 человека числятся пропавшими без вести, – полиция

С начала боевых действий (с апреля 2014 года) полиция Донецкой области установила местонахождение 1 111 без вести пропавших. На сегодня в розыске остаются 893 человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

В полиции отмечают, что в первые месяцы военных действий люди массово выезжали и теряли между собой связь, обращаясь в полицию с просьбой разыскать родных. На днях на блокпосту была установлена ​​женщина, которая считалась без вести пропавшей. Ее отец обратился в полицию еще в 2014 году.

В некоторых случаях, не имея доступа к неподконтрольной территории, полиция работает совместно с представителями Красного Креста, чтобы установить судьбу того или иного человека. Среди пропавших остаются 26 детей. 11 из них находятся на неподкотрольной территории. Полицейские рассчитывают на поддержку международных организаций в установлении судьбы этих детей.
На Донетчине 893 человека числятся пропавшими без вести, – полиция


Донецкие Новости


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