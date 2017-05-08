В Покровске пьяный водитель разбил авто, пытаясь прорвать блокпост

В Покровске на блокпосту "Днепр" нетрезвый водитель совершил ДТП, протаранив железобетонный блок. В результате дорожного происшествия водитель получил телесные повреждения.
Вчера, 7 мая, около 16.40 к блокпосту, расположенного на выезде из Покровска в направлении Днепра, к железобетонному блоку с дорожными знаками подъехал автомобиль "Mitsubishi Pajero", который резко развернулся и поехал в обратном направлении.
Такие действия вызвали подозрение у сотрудников полиции, и они решили выяснить причину странного поведения. Увидев полицейский автомобиль, джип начал парковаться на обочине дороги. При проверке документов у 34-летнего жителя Покровска, выяснилось, что у него явные признаки алкогольного опьянения. Кроме того, человек вел себя вызывающе, приставал к правоохранителям и нецензурно ругался. В отношении нарушителя сотрудники полиции начали составлять административный протокол по ст. 130 "Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции" Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В это время человек неожиданно сел за руль своего автомобиля, развернулся в направлении блокпоста и совершил наезд на бетонную плиту.
Полицейские сразу вызвали скорую помощь и до ее прибытия оказали первую доврачебную помощь пострадавшему.
Правонарушителя каретой скорой помощи доставили в больницу, медики констатировали у него открытый перелом плечевой кости.
Сейчас решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.