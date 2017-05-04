В Покровске из окна многоэтажки выпал 7-летний ребенок

Во вторник, 2 мая, в городскую больницу Покровска был доставлен 7-летний ребенок с многочисленными ушибами и переломами. Девочка выпала из окна второго этажа.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
- Медики диагностировали у девочки открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы тела, закрытый перелом средней трети левого бедра со смещением и закрытый перелом нижней трети левой большеберцовой кости со смещением, - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, мать оставила пострадавшую девочку с 4-летним братом дома без присмотра. В общем мать-одиночка воспитывает четырех детей и, как рассказывают знакомые семьи, склонна к употреблению алкогольных напитков.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Следователи полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.