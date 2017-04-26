Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

На шахте в Донецкой области погибли два горняка

Взрыв на железнодорожных путях под Харьковом квалифицировали как диверсию

На полигоне под Харьковом погибли два бойца

Топ за неделю 6590 5863 5823 2333 1708

Интересное