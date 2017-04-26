На полигоне под Харьковом погибли два бойца

В Харьковской области на Чугуевском общевойсковом полигоне в ходе занятий по боевой подготовке погибли двое военных 54 отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Восток" ВСУ в Facebook.
Причины произошедшего пока не называются. Начато расследование.
"Все причины и обстоятельства трагедии будут выяснены в ходе расследования, которое началось под руководством заместителя командующего войсками оперативного командования "Восток", - сообщили в ведомстве.