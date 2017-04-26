У группы «MOZGI» в Краматорске украли оборудование

После концерта в Краматорске диджей электронной группы «MOZGI» обнаружил, что со сцены украдено ноутбук со всеми записями композиций. При возврате техники музыканты обещают вознаграждение.
Вчера, 25 апреля, в Краматорске во дворце НКМЗ состоялся концерт группы «MOZGI». Это украинская группа танцевальной электронной музыки, в состав которого входят Потап, Позитив Дядя Вадя, DJ Bloodless, bad boy Эд и Рус.
После завершения концерта у диджея со сцены украли личный ноутбук марки Apple. Об этом группа заявила в социальной сети «Вконтакте» на официальной странице.
При возврате компьютера музыканты обещают вознаграждение в размере 500 долларов. В компьютере хранилась вся музыка для выступлений. Сегодня группа должна была выступить в Северодонецке и состоится концерт в связи с тем, что случилось, неизвестно.
До ТеБе