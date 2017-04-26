Лента новостей

19:17
Что надеть в школу?
18:46
На полигоне под Харьковом погибли два бойца
18:40
Пенсионеры Краматорска вышли на митинг против повышения тарифов
18:30
Достоинства и недостатки СМИ
16:56
В Краматорске выделили миллион на закупку оборудования для пищеблоков
14:09
Для Донбасс Оперы закупят новые кресла
13:55
Жители Донецка почтили память погибших ликвидаторов ЧАЭС
13:43
Цена на газ для населения может вырасти на 30%
12:57
У группы «MOZGI» в Краматорске украли оборудование
12:48
Ключевые проблемы переселенцев до сих пор не решены
12:28
В Донецке рассказали, как будут праздновать День «республики»
12:18
В Константиновке почтили погибших чернобыльцев
12:07
Очаровательная природа Крыма
11:50
Донецкая таможня направила в бюджет 1 миллиард гривен
11:33
Главного инженера предприятия «Донецкая железная дорога» поймали на взятке
11:21
Кредит для решения насущных вопросов
10:54
За прекращение поставок электроэнергии в Луганской области ответственность несут РФ и сепаратисты
10:44
Работа за границей - большая удача
10:30
Папа Франциск реализовал 60 проектов гумпомощи для Донбасса
10:09
В школе Бахмутского района случилось массовое отравление
19:09
Меняем интерьер
18:50
На Донбассе создается полноценная граница
18:47
В Новгородском переведут дома на индивидуальное отопление
14:22
Каких ошибок надо избегать новичку, чтобы заработать на торгах по банкротству?
14:03
ЛНР полностью перешла на собственную электроэнергию
13:58
Порошенко встретится с Лукашенко
12:48
Аттракционы на День рождения
12:36
Донецк под обстрелом. Ранения получили два человека
12:11
Тука назвал сумму, которую Донбасс задолжал за электричество
12:06
Из изолятора в Волновахе освободили незаконно удерживаемого мужчину
11:27
На КПВВ Донецкой области усилят проверку граждан
11:04
В Донецкой области мужчина с ружья выстрелил в голову женщине
10:56
Украина теряет 5 млрд гривен налогов из-за "национализации" предприятий в ОРДЛО
10:49
Что по вкусу миллиардерам?
10:43
4 тысячи наемных работников Донетчины перестали получать "нелегальную" заработную плату
10:30
На заработки в Польшу?
01:20
Луганску дали электричество
22:48
Украинской власти предложили механизм выплат пенсий гражданам неподконтрольных территорий
22:16
Жителей ЛНР просят отключить все электроприборы
21:16
Бухгалтерские курсы - хорошая возможность быстро освоить новую профессию
20:59
ОСАГО, экономия на покупке и актуальность пакета
19:00
Как выглядеть модно и современно летом
18:41
В поселках Мариуполя живут без врачей и аптек
18:34
Северская община в шаге от выборов
18:15
Простатит – проблема, которая решается
Все новости

Архив публикаций

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

У группы «MOZGI» в Краматорске украли оборудование

0
318
Происшествия
+1
У группы «MOZGI» в Краматорске украли оборудование

После концерта в Краматорске диджей электронной группы «MOZGI» обнаружил, что со сцены украдено ноутбук со всеми записями композиций. При возврате техники музыканты обещают вознаграждение.

Вчера, 25 апреля, в Краматорске во дворце НКМЗ состоялся концерт группы «MOZGI». Это украинская группа танцевальной электронной музыки, в состав которого входят Потап, Позитив Дядя Вадя, DJ Bloodless, bad boy Эд и Рус.

После завершения концерта у диджея со сцены украли личный ноутбук марки Apple. Об этом группа заявила в социальной сети «Вконтакте» на официальной странице.

При возврате компьютера музыканты обещают вознаграждение в размере 500 долларов. В компьютере хранилась вся музыка для выступлений. Сегодня группа должна была выступить в Северодонецке и состоится концерт в связи с тем, что случилось, неизвестно.

До ТеБе


Похожие публикации

24-03-2017
В Бахмуте, Славянске и Краматорске отыграет концерты рок-группа "Тень солнца"
29-10-2016
В Краматорске выбрали лучшую работницу завода
27-10-2016
Группа «Бумбокс» сегодня выступит в Мариуполе
27-09-2016
«Океан Эльзы» приедет в Краматорск
12-05-2016
В Краматорске состоялся концерт, посвященный Дню матери
14-03-2014
Отменен третий концерт «Океана Ельзи»

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх