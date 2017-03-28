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В Курахово вандалы похитили двухметровые туи

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В Курахово вандалы похитили двухметровые туи

В прифронтовом городе Курахово (Донецкая обл.) в ночь с субботы на воскресенье вандалы похитили две 2-метровые туи. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Кураховского городского совета.

Работники КП «Кураховзеленстрой» обратились по данному факту в отделение полиции.

«Хочется обратиться ко всем жителям города: каждое дерево в нашем городе – это глоток чистого воздуха, нормальное состояние почвы, будущее экологическое благополучие наших с вами детей, в конце концов – это живой организм, который нуждается не только в уходе, но в нашем с вами уважении и любви. Для работников КП "Кураховзеленстрой" уход за зелеными насаждениями – это работа, а для всех горожан это должно стать заботой не менее, чем за домашними любимцами», – говорится в обращении.

В горсовете отметили, что если есть аварийные или сухостойные деревья, то специальная комиссия проводит обследование и выдает соответствующий акт на законную их вырубку. «Без решения комиссии ни одно дерево в городе не может быть вырублено», – констатируют в горсовете.
В Курахово вандалы похитили двухметровые туи


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