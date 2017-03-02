На львовской шахте произошел взрыв, есть погибшие

Взрыв произошел сегодня в 12:46 на горизонте 550 м. шахты № 10 "Степная" ГП "Львовуголь". Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В результате взрыва произошло обрушение горной породы, погибли 8 человек, 6 получили травмы и подняты на поверхность, судьба еще 20 шахтеров остается неизвестной.
Всего в шахте в это время работало 172 человека, из них 34 были на аварийном участке. Причина взрыва устанавливается.
Стоит отметить, что в отличие от Донбасса, угольные шахты западноукраинского бассейна не считаются взрывоопасными по пыли и метану.