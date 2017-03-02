На львовской шахте произошел взрыв, есть погибшие

В Донецкой области произошел взрыв на шахте, пострадали 6 человек

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На шахте в Донецке произошел взрыв

В Торезе погибли 4 горняка, а в Угледаре горела шахта

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