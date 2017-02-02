В Авдеевке из артиллерии обстреляли центр города

Только что председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский сообщил о жестком обстреле Авдеевки.
"Снаряды прицельно легли в точки предоставления гаманитарной помощи населению. Обстреляли стадион в центре города рядом с нами, где находится палаточный городок и пункты обогрева и школу №2, где был пункт приема гуманирной помощи", - Отмечает глава области.
Также Павел Жебривский сообщает, что от обстрелов оккупантов 2 человека погибло. Сейчас обстрел продолжается.
Напомним, что ровно час назад до обстрела Авдеевки, был жестко обстрелян Калининский район Донецка.