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Еленовка и Луганское остались без света

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Происшествия
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Еленовка и Луганское остались без света

Сегодня ночью жители Еленовки и Луганского ощутили все «прелести» войны. В результате обстрела без электричества остались 900 абонентов, также был поврежден жилой дом. Об этом сообщили «главы администраций».

«С 23:00 до 03:00 часов ночи был обстрел. Часть поселка осталась без энергоснабжения – это около 350 абонентов. Также поврежден один частный дом по улице Лесная, 111», — сказал «глава» поселковой «администрации» Еленовки Игорь Сякерин.

Похожая ситуация произошла и в поселке Луганское. В результате обстрела без электричества остались 563 абонента. Как сообщил «глава» Петровского района Донецка Максим Жуковский, разрушений нет, однако линии электропередач были повреждены в поселке Луганское. Сейчас без электричества остаются 563 абонента. Ремонтные бригады приступили к восстановлению.



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