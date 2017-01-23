Житель Лиманского района в зарослях нашел гранатомет РПГ-18

Заготавливая дрова для отопления дома, житель села Зеленая Долина нашел в зарослях гранатомет РПГ-18. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области, пишет До ТеБе.
Человек в лесополосе увидел среди кустарника подозрительный предмет, похожий на гранатомет. Свою «находку» он забрал домой и сообщил правоохранителям.
Следственно-оперативная группа изъяла запрещенный предмет, оказавшийся реактивной противотанковой гранатой РПГ-18, известной, как «муха». Место ее обнаружения было тщательно обследовано. На месте нахождения «военной находки» другого оружия или боеприпасов полицейские не обнаружили. Проводится проверка.