В Донецкой области расследуют смерть младенца в роддоме

Славянской местной прокуратурой проводится досудебное расследование по факту смерти новорожденного ребенка в Краснолиманской больнице, сообщает До ТеБе.
По информациеи прокуратуры Донецкой области, ребенок появился на свет 7 января. Младенца сразу поместили в реанимацию, а уже 15 января родителям сообщили, что у него остановилось сердце.
Сейчас сотрудниками прокуратуры проводится расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлекшее смерть новорожденного ребенка.
Сведения по данному факту Славянской местной прокуратурой внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего).
Досудебное расследование продолжается.