В Донецкой области расследуют смерть младенца в роддоме

В Славянске 9-месячный малыш оказался в больнице с телесными повреждениями

В Славянском районе обнаружили истощенного младенца

В Краматорске завели дело на чиновников из-за эпидемии гриппа

В Донецкой области проводится расследование по факту невыплаты заработной платы на сумму 3 млн грн

В Донецкой области начато расследование по факту невыплаты заработной платы на сумму более 4 млн грн

В центре Краматорска в мусорном баке был обнаружен труп новорожденного ребенка