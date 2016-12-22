В Дружковке от отравления угарным газом едва не погиб ребенок

После того, как мать разожгла печное отопление чтобы согреть дом, ее четырехлетняя дочь отравилась угарным газом. Об этом сообщает Дружковское отделение Краматорского отдела полиции Донецкой области, передает ДоТеБе.
Сообщение об отравлении ребенка угарным газом, поступило в дежурную часть Дружковского отделения полиции от сотрудников Краматорской центральной городской больницы. Медики констатировали, что 4-летний ребенок был доставлен в реанимационное отделение из Дружковки с диагнозом отравление угарным газом. Сейчас ее жизни уже ничего не угрожает. Семья потерпевшей состоит на учете, как многодетная, оказавшегося в сложных жизненных обстоятельствах, где воспитывается трое малолетних детей.
Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет.
Полицейские обращаются к гражданам не пренебрегать правилами безопасности при пользовании печным отоплением и своевременно проводить необходимые проверки.