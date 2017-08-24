На День города Донецка, проезд в муниципальном транспорте будет бесплатным

По сообщению от пресс-службы городской "администрации" Донецка, в День города Донецка и Дня шахтера, проезд во всех видах муниципального транспорта будет бесплатным.
«В воскресенье, 27 августа, в честь праздников Дня города и Дня шахтера проезд в муниципальном транспорте — троллейбусах, трамваях и автобусах большой вместимости муниципальной формы собственности на протяжении всего дня будет бесплатным», — отметили в "мэрии".
С программой мероприятий в эти праздничные дни можно ознакомиться по ссылке.