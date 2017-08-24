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День города и День шахтера в Донецке: уже известна праздничная программа

В Донецке определились с программой мероприятий на День города и День шахтера

На День города Донецка, проезд в муниципальном транспорте будет бесплатным

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