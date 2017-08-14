В Доброполье дети, лишенные родительской опеки, получат жилье

В Доброполье (Донецкая обл.) планируется предоставить жилье 2 детям, лишенным родительской опеки. Соответствующее решение принято на заседании общественной комиссии по жилищным вопросам исполнительного комитета городского совета, сообщает пресс-служба Добропольского городского совета сегодня, 14 августа.
«Комиссией принято решение о предоставлении освободившейся жилой площади двум детям, лишенным родительской опеки. Также 13 человек сняты с квартирного учета в связи с улучшением жилищных условий», – говорится в сообщении пресс-службы.