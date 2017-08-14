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В Шахтоуправление Белозёрское прошла необычная экскурсия

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Общество / Разное
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В Шахтоуправление Белозёрское прошла необычная экскурсия

9 августа, в преддверии Дня шахтёра, шахтоуправление Белозёрское принимало у себя юных гостей – детей своих сотрудников. Во время экскурсии дети смогли посмотреть весь поверхностный комплекс шахты «Новодонецкая»: увидели, как горняки получают средства индивидуальной защиты, как происходит спуск в шахту, побывали в зданиях, где находятся подъёмные машины. Особенно сильно впечатлил ребят гидроцех, где им продемонстрировали работу секции механизированной крепи и ленточный конвейер.

В ходе экскурсии начальник отдела нормирования Олег Григорец рассказал юным гостям о работе угледобывающего предприятия, о необходимости соблюдения техники безопасности и использовании средств индивидуальной защиты. Детям также был представлен фильм о компании ДТЭК, после чего они пообщались непосредственно с директором шахтоуправления Сергеем Николаевичем Волотковским, который рассказал ребятам о важности работы их родителей.
В Шахтоуправление Белозёрское прошла необычная экскурсия
В Шахтоуправление Белозёрское прошла необычная экскурсия


Сергей Волотковский, директор ДТЭК ШУ Белозёрское:

«Я очень рад нашим гостям. А тем более, подрастающему поколению. Пройдёт время, и часть из них станут нашими работниками, ведь живём в шахтёрском регионе. Популяризация шахтёрского труда в наше время необходимость, так как угольная промышленность нуждается в квалифицированных сотрудниках. Хочу пожелать нашим экскурсантам успешной учебы в школе, получать новые знания, которые очень пригодятся во взрослой жизни».

Станислав Забарющий, участник экскурсии, 15 лет:

«Раньше и не думал, что на шахте столько всего интересного. Мне очень понравилась сегодняшняя экскурсия. Увидел всё своими глазами: разное оборудование, цеха, электровоз, клеть, где горняки опускаются в шахту. Понравился фильм о ДТЭК и угощение в столовой. Спасибо за классный день!».

От экскурсии у детей остались только положительные эмоции и масса позитивных впечатлений, а также подарки – значки с логотипом компании ДТЭК.


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