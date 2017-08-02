Лента новостей

20:17
В Украине растет спрос на кредиты
19:13
Мебель для ресторана это не просто стол и стул
18:45
5 причин для покупки второй мультиварки
18:26
В Бахмутском районе нашли незарегистрированного младенца
17:47
На заводе Ильича погибла женщина
15:53
За 7 месяцев сводный бюджет получил почти 9 млрд гривен от плательщиков Донецкой области
14:13
В Чернобыле начали испытания хранилища отходов ядерного топлива
14:07
В Мирнограде 65% переселенцев – пенсионеры
13:56
В детском саду Покровского района отравились шесть детей
21:20
1,5 месяца работы в «серой» зоне: энергетики вернули свет в 800 домов Бахмутского района
18:18
Когда лучше покупать шубу
16:27
Донетчина: при попытке вывоза с неконтролируемой территории задержана очередная партия сигаретного фальсификата
15:31
Газодобыча в Украине показала мизерный прирост
13:04
Командира батальона «Спарта» будут судить заочно
12:44
На севере Донетчины работает новый блокпост
11:32
В этом учебном году в Мариуполе не будет опорной школы
10:01
С банковских счетов плательщиков Донетчины поступило свыше 19 млн грн НДФЛ
09:34
ДТЭК и Громада: в Курахово создают комфорт по-европейски
21:19
Пять заблуждений о правильном питании
18:41
Подбираем украшения к платью
18:20
Как получить землю переселенцам
17:26
За счет антрацита для Украины США хочет возродить свои закрытые шахты
16:41
«Артемсоль» улучшает социальные стандарты работников
15:25
За сутки жители Донетчины отдали мошенникам 75 тысяч гривен
13:39
В Донецке с начала года зафиксировано более тысячи пожаров
13:21
Белгород-Днестровский – перекресток времен
12:32
В Покровске потратили 4,5 млн грн на уход за деревьями
12:27
На Лиманщине избили журналиста, который пытался остановить драку
11:25
Что банкиры запретят украинцам
11:01
В Мариуполе стартует конкурс молодых руководителей
10:56
Реформа для среднего класса
10:53
Идут составы дальние
10:40
Владельцы автомобилей пополнили местный бюджет Донетчины на 939 тыс. гривен
10:31
В Добропольском районе двое мужчин похитили человека
00:01
Выбираем функциональное термобелье Craft(Крафт)
00:02
Особенности запуска тепличного бизнеса
23:26
Особенности получения кредита без справок о доходах: возможно ли это вовсе?
23:08
Северский Донец в Лисичанске загрязняют сточными водами
22:05
Женская одежда оптом: что стоит покупать осенью
17:45
Хранение документов
11:45
Какими достоинствами обладает соевая диета?
11:18
Донецкая таможня: внешнеторговый оборот увеличился почти на 35%
10:56
Газ для украинцев может подорожать
10:52
Как решат проблему водоснабжения Донетчины
00:32
Красивая улыбка с помощью брекетов
Все новости

Архив публикаций

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В Бахмутском районе нашли незарегистрированного младенца

0
116
Общество / Разное
0
В Бахмутском районе нашли незарегистрированного младенца

31-летняя мать родила сына почти месяц назад в поле. Во время беременности женщина не нашла времени встать на учет к врачу, а в течение первых дней его жизни - оформить свидетельство о рождении. Сейчас ребенок находится в больнице, а судьбу семьи решают соответствующие службы.

К работникам полиции поступило сообщение от неравнодушных жителей одного из микрорайонов города о том, что в одной из семей родители не заботятся о ребенке.

Правоохранители ювенальной превенции вместе со службой по делам детей мгновенно выехали по указанному адресу. Но двери в доме никто не открыл. Пообщавшись с соседями, полицейские выяснили, что родители пасут скот и могут находиться в поле.

Поиски родителей заняли определенное время. Отца вместе с младенцем полицейские нашли около полудня на самом солнцепеке. То, что ребенок мог получить тепловой удар при почти 40 градусной жаре, отца не беспокоило совсем. Он больше занимался состоянием вверенного ему крупного рогатого скота. А вот матери рядом с ребенком не было вовсе.

Ребенок был не ухожен, с первого взгляда было понятно, что о нем никто не заботится. На вопрос где мать ребенка, мужчина ответил: «А кто ее знает? Видимо где-то пьет ». Также мужчина не смог ответить как давно кормили ребенка и чем.

Надо отметить, что мать в прошлом уже была лишена родительских прав на старшего ребенка, которому еще не исполнилось и пяти лет. С появлением младшего Богдана отношение к родным детям женщина не изменила и продолжает вести аморальный образ жизни.

До ТеБе


Похожие публикации

3-07-2017
В Славянске полицейские обнаружили очередную семью, где бьют детей
26-01-2017
В Покровске полицейские обнаружили больного четырехлетнего ребенка
28-10-2016
Мать убила своего младенца коровьим молоком
23-09-2016
В Угледаре умерла пятимесячная девочка
28-12-2015
В Мариуполе полицейские нашли роженицу, которая отнесла своего младенца на свалку
25-12-2015
В одном из мусорных баков Мариуполя нашли младенца

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх