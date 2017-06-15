В Торецке построят деревянный храм в честь Ярослава Мудрого

Стоимость проекта составляет миллион гривен, активисты ищут средства. Идея возведения храма принадлежит председателю ОО "Твой новый город" Владимиру Ельцу.
- Зимой я побывал на Франковщине и в одном селе увидел старинную деревянную церковь 18 века. Очень захотелось, чтобы такая была и в прифронтовом Торецке, куда люди придут помолиться за себя, свою семью и Украину. Сегодня мы уже знаем, что стоимость такого храма может составлять миллион гривен. Такая сумма лично меня не пугает, верю, что мы найдем благотворителей, - рассказал председатель ОО "Твой новый город" Владимир Ельц.
Известно, что это будет украинская православная церковь Киевского патриархата. Планируется освятить в честь князя Ярослава Мудрого, который причислен к лику святых. Также активисты хотят построить в Торецке пять деревянных часовен.
До ТеБе