В Мариуполе открыли "Фонд сохранения культурного наследия"

Деятельность Фонда направлена на сохранение, воспроизведение и приумножение культурного наследия Мариуполя. В рамках работы организации мариупольцев приглашают принять участие в экскурсиях, мастер-классах, квестах и фотопроектах.
- Цель новой организации - изменение представлений жителей и гостей города Мариуполя о его культуре, истории и жизни, раскрытие новых неизвестных широкой публике фактов, знакомство с его многообразием, возникновения у людей интереса к наследию города и будущего его развития, - рассказала заместитель председателя Фонда Ольга Демидко.
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