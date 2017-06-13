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В Мариуполе наградили защитников города

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Общество / Разное
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В Мариуполе наградили защитников города

Награждение бойцов 18 полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины состоялось сегодня на площади у драмтеатра Мариуполя. Отличия получили более 40 защитников города.

- Это ребята, которые с 2014-2015 года заключили контракт. Награда называется "Отстояли Победили", а с другой стороны медали написано - за оборону Мариуполя, - рассказала журналисту До ТеБе организатор мероприятия Марина Чуйко.

После награждения, гвардейцы 18 полка оперативного назначения вернулись на передовую защищать окраины Мариуполя от боевиков.


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