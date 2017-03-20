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Ощадбанк определился со сроками идентификации переселенцев-пенсионеров

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Общество / Разное
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Ощадбанк определился со сроками идентификации переселенцев-пенсионеров
Общественная инициатива Александра Клименко "Восстановление Донбасса" получила официальный ответ от АО "Ощадбанк" относительно сроков прохождения физической идентификации внутренне перемещенных лиц - пенсионеров, получивших электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ).

В письме говорится, что физическая идентификация переселенца-пенсионера в первый год проходит каждые 6 месяцев, а в последующем - каждые 12 месяцев. Отсчет времени для прохождения физической идентификации пенсионера из числа переселенцев, начинается от даты активации (получения) электронного пенсионного удостоверения. Для прохождения проверки пенсионер может обратится в любое учреждение Банка. Если идентификация прошла вовремя, то карта блокироваться не будет. В случае же блокировки самой карты - ЭПУ, операции с пополнения и зачисления средств на карточный счет не блокируются.

Чтобы пройти физическую идентификацию переселенцу необходимо: лично обратится в ближайшее отделение банка и предоставить сотруднику финучреждения паспорт и электронное пенсионное удостоверение. В случае отсутствия паспорта необходимо предоставить другой документ, который его заменяет. Провести любую финансовую операцию с использование ЭПУ (получение наличных, просмотр счета и т.д.) через -терминал в кассе отделения банка.

Как отмечает эксперт инициативы Марина Татаринцева: "К нам на горячую линию часто обращаются переселенцы, получившие электронные удостоверения, например, в феврале и которых уже в марте пригласили в Ощадбанк для прохождения идентификации. Причем приглашали смс-сообщениями. И одновременно обращаются переселенцы, получившие ЭПУ в декабре прошлого года и которых никто никуда не приглашает. Поэтому мы обратились в Минсоцполитики, Пенсионный фонд и Ощадбанк. Если первые двое отделались отписками, то Ощадбанк предоставил ответ на наш запрос. Хочется верить, что и местные отделения банка руководствуются данным разъяснением. У нас есть примеры, когда переселенцев не хотят обслуживать, а отправляют в те отделения, где они получали удостоверения".



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