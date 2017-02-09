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Порошенко вручил Ордена «За мужество» энергетикам за восстановление электроэнергии в Авдеевке

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Общество / Разное
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Порошенко вручил Ордена «За мужество» энергетикам за восстановление электроэнергии в Авдеевке

Президент Украины Петр Порошенко наградил энергетиков ДТЭК Высоковольтные сети Владимира Побезинского и Сергея Гречку. Вместе с военными ВСУ, специалистами ГСЧС они получили Ордена «За Мужество» 3-ей степени за героизм, проявленный при восстановлении высоковольтных линий, разрушенных в результате боевых действий в районе Авдеевки.

С 30 января по 5 февраля 2017 года на восстановлении линий электропередачи под Авдеевкой ежедневно трудились 29 человек из бригад энергетиков ДТЭК. Их задачей было восстановить все оборванные провода и запитать высоковольтные линии 110 кВт, которые подают напряжение на Авдеевку, АКХЗ и Донецкую фильтровальную станцию, спасти людей от темноты, холода и отсутствия питьевой воды.

Но, чтобы вернуть свет в Авдеевку и близлежащие села, нужно было не только восстановить линии высокого напряжения, но и всю городскую паутину распределительных сетей, провода которых доставляют свет в каждый дом. Этим ежедневно занимаются бригады Авдеевского РЭС ДТЭК Донецкоблэнерго. Еще 32 энергетика – оперативно-выездные бригады, начальник Авдеевского РЭС, главный инженер, диспетчер, инженеры, мастера – готовили городские сети к приему напряжения, как только высоковольтники смогут подать напряжение в город. И все это под обстрелами, которые шли каждый день.

Руководители ДТЭК и сотрудники компании сегодня поздравили с наградой Владимира Побезинского и Сергея Гречку, а в их лице передали слова глубокой благодарности и гордости всем энергетикам ДТЭК, которые все эти уже 1000 дней сражаются за свет в домах людей, охваченных непрошенной войной.

Сергей Гречка, начальник участка высоковольтных линий электропередачи Павлоградских высоковольтных электросетей энергокомпании ДТЭК Высоковольтные сети.

На протяжении почти 1000 дней Сергей Гречка выезжает со своей бригадой на ремонты в крайне опасной для жизни «серой зоне». Уже более 200 раз энергетики ДТЭК восстанавливают линии электропередачи только под Авдеевкой, не считаясь с риском для собственной жизни. А цену жизни Сергей знает – за время боевых действий в Донецкой области при выполнении восстановительных работ на линиях электропередач погибло 9 энергетиков, 18 получили ранения.

Сергей работает энергетиком уже 15 лет, продолжая семейную традицию. Его отец Александр Гречка более 20 лет работает на линиях в Авдеевке. Младший брат Евгений – также работал в соседней бригаде. С июля 2014, когда начались бои в районе Авдеевки, отец и сыновья работали бок-о-бок, когда для обеспечения бесперебойного электроснабжения Авдеевского коксохимзавода, на территории АКХЗ постоянно несли дежурство бригады Краматорского и Павлоградского участков ДТЭК Высоковольтных сетей.

Владимир Побезинский, начальник участка высоковольтных линий электропередачи Мариупольских высоковольтных электросетей энергокомпании ДТЭК Высоковольтные сети.

Владимир Побезинский работает в энергетике 19 лет. На обесточения в «серую» зону его бригаду вызывают в особо сложных случаях, когда требуется дополнительная помощь. Так произошло и сейчас, во время обстрела Авдеевки с 29 января по 5 февраля. И бригада Владимира Побезинского прибыла на помощь коллегам-энергетикам Авдеевки.

Бригаде Владимира Побезинского пришлось действовать в условиях непосредственной угрозы для жизни и очень ограниченных временных рамках. В этой критичной ситуации вся бригада действовала профессионально и слаженно, в кратчайшие сроки восстановив повреждения, благодаря чему в Авдеевке и появился свет.


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