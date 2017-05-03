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В Николаевке хотят повысить тарифы на воду и мусор

В Николаевке решили повысить тарифы на воду и мусор

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