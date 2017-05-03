В Николаевке решили повысить тарифы на воду и мусор

С 15 мая жителям Николаевки Славянского района придется платить за водоснабжение и мусор по новым тарифам, сообщает До ТеБе.
Такое решение 20 апреля принял исполнительный комитет Николаевского городского совета.
- На данный момент действующие тарифы являются экономически необоснованными и приводят к убыточности предприятия. По результатам хозяйственной деятельности по предоставлению услуги по централизованному холодного водоснабжения по 2016, КП «Сервискоммунэнерго» получило убытки на сумму 2 824,367 тыс. грн, по вывозу твердых бытовых отходов - 118,460 тыс. грн, - говорится на сайте городского совета.