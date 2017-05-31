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Прокуроры Донетчины сдали кровь для больных детей

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Общество / Здоровье
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Прокуроры Донетчины сдали кровь для больных детей

Накануне Международного дня защиты детей сотрудники прокуратуры Донецкой области сдали кровь для больных детей.

Инициатором акции «По капле к жизни» стали сотрудники отдела ювенальной юстиции прокуратуры области. Общее количество прокуроров, решили присоединиться к акции - более 50 человек, среди которых как мужчины, так и женщины. Акция пройдет в несколько этапов.

«Прокуроры Донетчины не впервые принимают участие в подобных акциях по сдаче крови, - отмечает прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко, - для нас это уже стало доброй традицией. Ведь дети - самое главное, что есть в нашей жизни, а здоровые дети - это здоровая нация».

В среду, 31 мая, в Мариупольской станции переливания крови сдали кровь около 10 работников прокуратуры.

«Делать добрые дела легко, - говорит первый заместитель прокурора Донецкой области Александр Ливочка, - мы надеемся, что наша кровь поможет спасти чью-то маленькую жизнь».

Несмотря на то, что каждый донор по закону должен отдохнуть, работники прокуратуры Донецкой области продолжили сегодня свой рабочий день.
Прокуроры Донетчины сдали кровь для больных детей


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