Пиарщики Ульяны Супрун организовали кибератаку на кардиохирурга Тодурова,- эксперт

Известному кардиохирургу Борису Тодурову вчера заблокировали личную и публичную страницы в Фейсбук.

Об этом сообщили на своих страницах в соцсети известные телеведущие Тамара Гусейнова и Константин Стогний .

"Тодуров девятый день находится под интенсивной кибератакой”,- прокомментировал координатор гражданской инициативы "Украинская реформа” Кирилл Косинский. "В самом начале были фейковые связки с одиозными политиками, потом манипуляция документами в ProZorro. Теперь ему вовсе перекрыли канал для трансляции своего мнения. Как происходит так называемая кибератака? Проплаченные оппонентами боты массово жалуются в администрацию ФБ на нежелательный для них аккаунт. Как известно, при накоплении достаточного количества жалоб, аккаунт блокируют”,- заявил он.

"Если проанализировать работу Евгении Закревской, основного "голоса” Минздрава - ее профиль в Фейсбук размещает комментарии четвертые сутки без отдыха. Ссылки на ее негативные посты распространяют тысячи поддельных аккаунтов по всей сети. Не удивительно, что эти мощности команда Ульяны Супрун использовала, чтобы в конце концов заставить оппонента лишиться своих площадок для выступления” - комментирует эксперт.

Напомним, конфликт с и.о министра здравоохранения Супрун произошел после того, как Борис Тодуров публично возмутился ( https://www.facebook.com/btodurov/photos/a.1891153514440799.1073741831.1869273673295450/1903176369905180/?type=3&theater ) халатностью нынешней команды МОЗ в вопросе обеспечения кардиологической помощи на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей. После публикации видеообращения Тодурова с анализом неэффективного распоряжения национальным бюджетом здравоохранения МОЗ заявил про необходимость переаккредитации Института сердца .

Ранее сообщалось о силовом прекращении голодовки врачей под стенами Минздрава. А вчера СМИ узнали , что с целью дискредитации кардиохирурга Тодурова американский политтехнолог Ульяны Супрун организовал фейковые привязки заслуженного врача к одиозным политикам.