Пиарщики Ульяны Супрун организовали кибератаку на кардиохирурга Тодурова,- эксперт

Известному кардиохирургу Борису Тодурову вчера заблокировали личную и публичную страницы в Фейсбук.
Об этом сообщили на своих страницах в соцсети известные телеведущие
"Тодуров девятый день находится под интенсивной кибератакой”,- прокомментировал координатор гражданской инициативы "Украинская реформа” Кирилл Косинский. "В самом начале были фейковые связки с одиозными политиками, потом манипуляция документами в ProZorro. Теперь ему вовсе перекрыли канал для трансляции своего мнения. Как происходит так называемая кибератака? Проплаченные оппонентами боты массово жалуются в администрацию ФБ на нежелательный для них аккаунт. Как известно, при накоплении достаточного количества жалоб, аккаунт блокируют”,- заявил он.
"Если проанализировать работу Евгении Закревской, основного "голоса” Минздрава - ее профиль в Фейсбук размещает комментарии четвертые сутки без отдыха. Ссылки на ее негативные посты распространяют тысячи поддельных аккаунтов по всей сети. Не удивительно, что эти мощности команда Ульяны Супрун использовала, чтобы в конце концов заставить оппонента лишиться своих площадок для выступления” - комментирует эксперт.
Напомним, конфликт с и.о министра здравоохранения Супрун произошел после того, как Борис Тодуров публично возмутился (
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По материалам