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Донецкая ОГА подписала Меморандум с «Приватбанком»

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Главная / Экономика
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Донецкая ОГА подписала Меморандум с «Приватбанком»

14 апреля в Краматорске с участием председателя облгосадминистрации Павла Жебривского состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства между Донецкой облгосадминистрацией и Публичным акционерным обществом Коммерческий банк «Приватбанк».

Подписание Меморандума будет способствовать расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, удешевлению кредитов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства для реализации проектов, путем реализации на конкурсной основе механизма частичной компенсации из областного бюджета процентных ставок по привлеченным кредитам. Также Меморандум закрепляет финансирование грантов для создания нового бизнеса.

«Сейчас есть договоренности с Польшей, Чехией и Литвой о стажировке наших будущих предпринимателей. Этот Меморандум позволит им упростить привлечение дополнительного финансирования в виде кредитов по адекватным процентным ставкам. Совместными усилиями мы изменим к лучшему экономическую карту Донецкой области», - заявил Павел Жебривский.

В областном бюджете на 2017 год на частичную компенсацию процентных ставок по привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства кредитами предусмотрено 10,5 млн.грн. Еще 140 мнл.грн. заложено для финансирования грантовых проектов создания малого бизнеса. Подписание Меморандума о сотрудничестве с ПАО КБ «Приватбанк» предоставит возможности расширить количество потенциальных участников, которые смогут получить компенсацию процентных ставок по привлеченным ими кредитам.


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