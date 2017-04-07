Мэра Покровска подозревают в уголовном преступлении

Мэр Покровска Руслан Требушкин подозревается в уголовном преступлении. По данным прокуратуры области от подал заведомо ложную информацию о своих доходах в декларации о доходах. Руслану Требушкину уже сообщили о подозрении.
Вчера, почти ночью, следственным отделом прокуратуры Донецкой области совместно с управлением СБУ было сообщено о подозрении Покровскому городском голове Требушкину Руслану о декларировании заведомо ложной информации.
Им были указаны недостоверные сведения о полученных располагаемых доходах, имеющих денежных активах и финансовых обязательствах. В частности, им было скрыто располагаемых денежных доходов в размере 100 тысяч гривен, имеющиеся денежные активы в размере 150 тысяч гривен и финансовые обязательства на сумму более 350 тысяч гривен.
После сообщения лицу о подозрении, решается вопрос в суде об избрании Требушкину меры пресечения в виде домашнего ареста, учитывая тяжесть преступления, - комментирует Юрий Городницкий - заместитель начальника следственного управления Прокуратуры Донецкой области.
До ТеБе