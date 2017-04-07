Мэра Покровска подозревают в уголовном преступлении

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Работники полиции Днепропетровской области попались на взятке в 60 тысяч гривен

В Краматорске на получении взятки в размере 75 тыс грн разоблачили полицейского

В Донецкой области во время получения взятки разоблачен полицейский

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