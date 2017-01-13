Прогнозы роста экономики не оправдываются

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МВФ снизит прогноз роста мирового ВВП на 2012 год

Самой быстрорастущей экономикой в 2015 г. будет Китай

Рост экономики Китая сократился до уровня 1990 года

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