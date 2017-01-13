Прогнозы роста экономики не оправдываются

Аналитики утверждают: чтобы выкарабкаться, нашей экономике нужен рост ВВП на 5–7 %, что сегодня выглядит нереальным. Ежегодно только на погашение текущих долгов необходимо $2–3 млрд, а с 2019 года начнут требовать своё и те, кто согласился на реструктуризацию в прошлом году. Доверия к Украине всё меньше, так что придётся надеяться только на свои ресурсы.
Парад пессимизма
Ещё не подведены итоги года, но аналитики уже начали снижать оценку показателей украинской экономики на 2017-й. Взамен предполагаемых 4 % роста ВВП теперь дают нам около 3 %. А НБУ и вовсе ухудшил свою же оценку по этому нормативу не только на 2017 (до 2,5 %), но и на 2018 год (до 3,5 %).
Старт этому «параду пессимизма» был дан ещё в начале осени, когда Bloomberg опубликовал рейтинг стран с высоким риском дефолта в течение года. Украине досталась «бронза», а лидерами стали Греция и Венесуэла.
Собственно, ничего нового Bloomberg не сообщил, поскольку Украина, несмотря на реструктуризацию части долгов, и так находилась на «призовых» позициях различных антирейтингов. С начала года госдолг увеличился на $1,5 млрд и по итогам первого полугодия достиг $67 млрд. Вдобавок ожидается, что на конец года такой ключевой признак платежеспособности страны, как отношение госдолга к ВВП, вырастет с январских 79 % до 81 %.
По мнению руководителя аналитического департамента ИК Concorde Capital Александра Паращия, реструктуризация принесла Украине только арифметическое, а не фактическое уменьшение госдолга на $3,2 млрд. Для полноценного решения проблемы этого недостаточно. По сути, кредиторы выделили Украине почти три года для восстановления экономики и «накопления жирка» для расчётов с ними, но как видим, два из них прошли практически безрезультатно. И уже в ближайший год правительству опять придётся предпринимать какие-то действия для выхода из ситуации.
По данным ИК Adamant Capital, до конца года Украине нужно погасить $53 млн долга МВФ и ещё $618 млн выплатить по евробондам. В 2017-м МВФ ожидает уже $1,1 млрд, а держателям украинских евробондов придётся заплатить $1,2 млрд. Выплаты в таких размерах возможны лишь при растущей экономике.
Прежде старые долги удавалось погашать за счёт новых заимствований, но, похоже, эта полоса для Украины практически закончилась. Следовательно, полагаться нужно будет на внутренние ресурсы, считает ведущий эксперт ИАЦ Forex Club в Украине Андрей Шевчишин. По его мнению, Украина до 2018 года будет лишена внешней кредитной подпитки в прежних объёмах.
Надежды на экспорт
Однако самостоятельно добиться требуемых показателей Украине не даёт конъюнктура внешних рынков. Обосновывая снижение прогнозов по ВВП, Нацбанк ссылается на небывало высокое мировое производство зерна и стали. За счёт экспорта этих позиций мы рассчитывали подправить своё состояние, но рынок играет по своим правилам. Безусловно, для экспортозависимой экономики падение мировых цен означает остановку в развитии. Как объясняет советник председателя АУБ Алексей Кущ, рынки ожидают повышения процентных ставок в США, последующего подорожания американской валюты и падения спроса на нефть, руду и зерно. Если это произойдёт, сырьевая экономика Украины ещё 2–3 года будет находиться в стагнации.
А если ко всему ещё учесть, что за последний год экспорт снизился на 35–40 %, то воспринимать его в качестве драйвера экономики по меньшей мере нецелесообразно.
По мнению ведущего аналитика МЦПИ Александра Жолудя, необходимо переориентироваться на внутренние резервы. Значительная часть ВВП приходится на торговлю, а почти половину занимает доля сектора услуг. Так что ВВП создают не только экспортёры.
В самом деле, по подсчётам экспертов, украинский пищепром даёт больше дохода, чем металлургия. А сельское хозяйство обеспечивает 10–12 % добавленной стоимости, при том, что добыча руды и производство металла вместе взятые — 5 %. Так что самое время оставить надежды на экспорт и сосредоточиться на внутреннем потенциале.
Ищем драйверы роста
Чтобы получить отдачу от внутреннего рынка, его нужно стимулировать. Это не ограничивается простым вливанием кредитов, пусть даже и дешёвых. Сами по себе они проблему не решат, — гораздо важнее, под какие проекты они привлекаются, на какой период и под какую ставку. Но банковский сектор не готов кредитовать под низкую ставку, отмечает Андрей Шевчишин. Этому мешают политическая нестабильность, отсутствие надёжных клиентов и слабая законодательная защищённость кредиторов.
А Александр Жолудь считает, что в первую очередь необходимо создать благоприятные условия для инвестирования и провести реальную дерегуляцию бизнеса. Это даст предпринимателям возможность создавать рабочие места и платить «белую» заплату. Сегодня многое зависит от них, но только Кабмин и ВР могут снять ограничения и упростить им работу.
Спасти украинскую экономику смогут принципиально новые драйверы роста. И это не только модная ныне IT-сфера или агросектор, а в первую очередь малый и средний бизнес, доля которого по сравнению с западными экономиками в 7–10 раз меньше. Нужно открыть доступ МСБ в те сферы, которые сейчас монополизированы государством и крупным бизнесом. В Евросоюзе, к примеру, МСБ активно работает в коммунальном секторе, поставляя населению газ, тепло и электроэнергию. А в торговле акцент сделан на небольшие торговые сети, а не на монстры-ТРЦ, как сейчас у нас.
Если дать возможность МСБ работать там, куда его сегодня не пускают, конкуренция всё сделает сама, и через пару лет экономика сможет получить отдачу в виде прироста ВВП за счёт доли этого сегмента. Вполне возможно, что тогда правительству не придётся выпрашивать очередной кредит на погашение предыдущего.
Zavarnik