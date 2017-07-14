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Биткоин может заменить золото

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Экономика / Финансы
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Биткоин может заменить золото

К 2022 году стоимость биткоина может достичь $ 55 тыс., считает стратег Fundstrat Том Ли. Достигнув этой точки, биткоин вполне сможет выполнять роль защитного актива, которая на данный момент принадлежит золоту. Том Ли считает, что одна из причин роста криптовалют заключается в том, что они соперничают с золотом за спрос со стороны инвесторов.

«Инвесторам необходимо определить стратегии, которые позволят им выиграть от потенциального роста криптовалюты», — предупреждает Ли. «Количество биткоинов будет расти медленнее, чем объем доступного золота, следовательно, дефицит биткоина делает его еще более привлекательным, чем золото», — говорит Том Ли.

Рост котировок биткоина могут вызвать действия центробанков. По мнению Ли, они начнут рассматривать возможность покупки биткоинов после того, как рыночная капитализация криптовалюты достигнет отметки в 500 млрд долларов. По данным Coinmarketcap, сейчас рыночная стоимость биткоина составляет $ 41,6 млрд.

На данный момент главная сложность инвестирования в биткоин заключается в недостатке возможностей манипулирования. Инвесторы могут либо прямиком купить криптовалюту, либо вложить деньги в биржевой фонд. Том Ли прогнозирует появление в будущем и других возможностей работы с биткоинами.


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