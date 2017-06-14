"Украинизация" Бахмута будет стоить городу 200 тысяч гривен

В течение месяца в Бахмуте должны заменить почти 600 аншлагов многоэтажек и частных домов, вывески более 900 объектов торговли, 11 промышленных предприятий и 148 дорожных указателей, сообщает До ТеБе.
По информации КП «Управляющая компания жилищно-коммунальных услуг», стоимость одного аншлага составляет примерно 350 гривен. Замена русскоязычных вывесок на объектах коммунальной собственности будет стоить городскому бюджету примерно 200 тысяч гривен. Частные предприниматели, жители домов ОСМД и частного сектора должны выполнить замену за свой счет.
- Мы украинцы и живем в Украине. Каждая нация гордится своим государством, каждая нация делает все для того, чтобы эту нацию прославлять. Мы должны осознать себя как украинскую нацию, как украинский народ. Это основная и стратегическая задача каждого из нас, - отметила Светлана Кищенко, секретарь Бахмутского городского совета
На замену русскоязычных вывесок, табличек и названий, городские власти выделили один месяц.