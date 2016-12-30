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В Донецке стоимость проезда на шести маршрутах подорожает до 3 гривен

Проезд в городских маршрутках подорожает до 6 гривен

В Краматорске подняли стоимость проезда в маршрутках

Стоимость проезда между Майорском и Зайцево подешевеет

В ДНР подняли тарифы на общественный транспорт

Стоимость проезда в Константиновке может вырасти до семи гривен

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