Стоимость проезда в Константиновке может вырасти до семи гривен

Владельцы автобусных маршрутов обратились к городскому голове с просьбой повысить стоимость проезда в автобусах города. Сначала говорили о пяти гривен, за две недели стали говорить о семи.
Мы услышали перевозчиков. Просили предоставить экономическое обоснование такой цены. Когда они соберут все документы, будем рассматривать эти предложения на заседаниях исполкома и сессии. Недавно от нас ушли несколько перевозчиков с маршрутов города из-за роста стоимости топлива и запчастей, - рассказал заместитель городского головы Виктор Василенко.
Последний раз стоимость проезда в автобусе в Константиновке поднимали в 2015 году - до четырех гривен.
До ТеБе