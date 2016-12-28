Ëåíòà íîâîñòåé

22:54
Êðèçèñ â ñåìåéíûõ îòíîøåíèÿõ
17:34
Åíàêèåâñêèé êîêñîõèì ñîáèðàåòñÿ ïåðåðåãèñòðèðîâàòüñÿ â Äðóæêîâêå
17:03
Â Êðàìàòîðñêå îáñóäèëè âîïðîñû ðàöèîíàëüíîãî îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè è ðàçäåëüíîãî ñáîðà îòõîäîâ
13:45
Êîëîäåö èëè ñêâàæèíà, ÷òî âûáðàòü?
13:15
Ìàíãóøñêîìó ðàéîíó ïåðåäàëè íîâóþ ïîæàðíóþ ìàøèíó
12:52
Òåïåðü ïåíñèè áóäóò ïîëó÷àòü íå âñå – Ðåâà
12:36
Êîíñòàíòèíîâñêàÿ âëàñòü îïðåäåëèëà, ãäå ïîñòðîÿò áàññåéí
11:42
Èíòåðíåò-ìàãàçèí "Art Trade" - áîëüøîé âûáîð íàäåæíîãî òîðãîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
11:35
Çà èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ïðåäïðèÿòèÿ Äîíåò÷èíû óïëàòèëè 475 ìèëëèîíîâ ãðèâåí
11:00
Â Äîíåöêîé îáëàñòè îïðåäåëèëè ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ è òðåíåðîâ 2016 ãîäà
19:47
Â Áàõìóòå ñäàëè â ýêñïëóàòàöèþ ïåðâóþ ÷àñòü ãîðîäñêèõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé
18:33
Ýêîñòèëü - äûõàíèå æèâîé ïðèðîäû â äîìå
18:06
Ñîÿ ïðåêðàñíûé äèåòè÷åñêèé ïðîäóêò, êîòîðûé ìîæåò çàìåíèòü ìÿñî
17:49
Ýíåðãåòèêè ÄÒÝÊ âîññòàíîâèëè ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è êàíàëà Ñåâåðñêèé Äîíåö – Äîíáàññ
17:44
Â Äðóæêîâêå ñîñòîÿëîñü íîâîãîäíåå òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå äëÿ äåòåé ñî âñåé îáëàñòè
17:19
Øêîëû Áàõìóòñêîãî ðàéîíà ïîëó÷èëè ñåìü øêîëüíûõ àâòîáóñîâ
16:25
Â Äîíåöêîé îáëàñòè ñîñòîÿëàñü ýêîëîãè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
16:17
Âîññòàíîâëåííûé ìîñò â Ñåâåðñêå íà÷àë ñâîþ ðàáîòó
13:33
Åâðîìàéäàí ïðèçíàëè ãîñïåðåâîðîòîì
13:27
×òî ìîæíî óçíàòü î êîìïàíèè Òåëåòðåéä ïî îòçûâàì â èíòåðíåòå
13:14
Ïîðîøåíêî áëîêèðóåò îáìåí "âñåõ íà âñåõ" - Çàõàð÷åíêî
12:41
Ýíåðãîñíàáæåíèå Äîíåöêîé ôèëüòðîâàëüíîé ñòàíöèè âîññòàíîâëåíî
11:51
Â Ìàíãóøå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå íîâîãîäíåé åëêè
11:40
Äåïóòàòû Êîíñòàíòèíîâêè è Äðóæêîâêè ñîãëàñèëèñü êîìïåíñèðîâàòü ïðîåçä ëüãîòíèêîâ íà ÆÄ äîðîãå
11:20
Êàê çàùèòèòü êðûøè äîìîâ îò îáëåäåíåíèÿ?
11:15
Åìêîñòü àêêóìóëÿòîðà êàê îäíà èç ãëàâíûõ õàðàêòåðèñòèê òåëåôîíà
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Ìåòèíâåñò çàâåðøèë ïðîãðàììó îñâîåíèÿ íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûõ âèäîâ êðàíîâûõ ðåëüñîâ
11:03
Â Èâàíî-Ôðàíêîâñêå ÀÒÎøíèê áðîñàëñÿ íà ïðîõîæèõ
10:35
Ãðèáíàÿ îõîòà — óâëåêàòåëüíåéøåå õîááè
10:11
ÖÎÔ «Îêòÿáðüñêàÿ» çà 55 ëåò ïåðåðàáîòàëà áîëåå 130 ìèëëèîíîâ òîíí óãëÿ
10:06
Â ÄÍÐ ñîñòîÿëàñü ïåðåäà÷à Óêðàèíå äâóõ ïëåííûõ æåíùèí
10:02
Âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò Äîíåöêîé òàìîæíè ñîñòàâèë ñâûøå 3,3 ìëðä. äîëëàðîâ
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Ãðîéñìàí îáúÿñíèë, â ÷åì ñóòü ïåíñèîííîé ðåôîðìû
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Ýëåêòðîñíàáæåíèå êàíàëà Ñåâåðñêèé Äîíåö - Äîíáàññ îòêëþ÷àò äëÿ ðåìîíòà ëèíèé
21:30
Âàëþòíûé ñáîð îòìåí¸í: êòî â âûèãðûøå?
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Íîâûå àêöèçû íà ñïèðòíîå è ñèãàðåòû, èçìåíåíèÿ â Íàëîãîâûé êîäåêñ - èòîãè ïðîøëîé äåëîâîé íåäåëè
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Ïîðîøåíêî ïîäïèñàë áþäæåò íà 2017 ãîä
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Êàê óõàæèâàòü çà íîðìàëüíîé êîæåé ëèöà?
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Êàê âûáðàòü áðîêåðà?
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Â Ìàðèóïîëå îòêðûëè Åäèíûé àíàëèòè÷åñêèé ñåðâèñíûé öåíòð ïîëèöèè
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Âàííàÿ êîìíàòà â ñîâðåìåííîì ñòèëå
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"Ðàâëèêè"-ïàðòèçàíû ïîëó÷èëè äâà ãîäà óñëîâíî
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Êàê ïðàâèëüíî óêëàäûâàòü ìîçàèêó è ïëèòêó â áàññåéíå
16:30
Â Ñëàâÿíñêå ïðîèçîøëî ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì äâóõ àâòîáóñîâ
16:12
Íà áëîêïîñòû äëÿ Äîíáàññà è Êðûìà ïîòðàòÿò 100 ìëí. ãðèâåí
Âñå íîâîñòè

Àðõèâ ïóáëèêàöèé

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Òåïåðü ïåíñèè áóäóò ïîëó÷àòü íå âñå – Ðåâà

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Ýêîíîìèêà / Ôèíàíñû
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Òåïåðü ïåíñèè áóäóò ïîëó÷àòü íå âñå – Ðåâà

Óêðàèíöû áîëüøå íå áóäóò ïîëó÷àòü ïåíñèþ ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî èì èñïîëíèëîñü 60 ëåò. Îá ýòîì çàÿâèë ìèíèñòð ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Àíäðåé Ðåâà â èíòåðâüþ èíòåðíåò-èçäàíèþ Ýñïðåññî ÒÂ.

"Ïåíñèþ íóæíî çàðàáîòàòü. Òîò, êòî ðàáîòàë è ïëàòèë, èìååò ïðàâî âûéòè íà ïåíñèþ è ïîëó÷àòü åå", — ñêàçàë îí.

À.Ðåâà ïîîáåùàë, ÷òî ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ ñêîðî áóäóò âíåñåíû â çàêîíîäàòåëüñòâî. "Ñåãîäíÿ ìû äîëæíû âåðíóòü åäèíûå ïðàâèëà â ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè. Èëè âû ïëàòèòå è èìååòå ïåíñèþ ˜– èëè íå ïëàòèòå è íå èìååòå åå", — ðåçþìèðîâàë îí.

Ðàíåå À.Ðåâà çàÿâèë, ÷òî íå èìåþùèå íåîáõîäèìîãî ñòðàõîâîãî ñòàæà äëÿ âûõîäà íà ïåíñèþ ñìîãóò ïîëó÷èòü åå, íî íå â 60, à â 63 ãîäà. Ïðåìüåð Âëàäèìèð Ãðîéñìàí çàÿâèë, ÷òî ãëàâíîé çàäà÷åé ïåíñèîííîé ðåôîðìû ÿâëÿåòñÿ óìåíüøåíèå äåôèöèòà Ïåíñèîííîãî ôîíäà Óêðàèíû.


Ïîõîæèå ïóáëèêàöèè

Â÷åðà, 09:50
Ãðîéñìàí îáúÿñíèë, â ÷åì ñóòü ïåíñèîííîé ðåôîðìû
7-07-2016
Ãðîéñìàí: ïåíñèîííàÿ ñèñòåìà î÷åíü áîëüíà
21-04-2016
Êîìó íå äàäóò äåíåã
17-04-2016
Ìèíèñòð ñîöïîëèòèêè: Æèòåëè îêêóïèðîâàííûõ òåððèòîðèé äîëæíû ïîëó÷àòü ïåíñèè
10-03-2016
Ïî÷åìó ïåíñèþ ïîâûñèëè íå âñåì
14-01-2015
Ðàäà ðàçðåøèëà 55-ëåòíèì æåíùèíàì äîñðî÷íî âûõîäèòü íà ïåíñèþ

Äîáàâüòå êîììåíòàðèé

 
Èíôîðìàöèÿ
Ïîñåòèòåëè, íàõîäÿùèåñÿ â ãðóïïå Ãîñòè, íå ìîãóò îñòàâëÿòü êîììåíòàðèè ê äàííîé ïóáëèêàöèè.
Íàâåðõ