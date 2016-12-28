Òåïåðü ïåíñèè áóäóò ïîëó÷àòü íå âñå – Ðåâà

Óêðàèíöû áîëüøå íå áóäóò ïîëó÷àòü ïåíñèþ ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî èì èñïîëíèëîñü 60 ëåò. Îá ýòîì çàÿâèë ìèíèñòð ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Àíäðåé Ðåâà â èíòåðâüþ èíòåðíåò-èçäàíèþ Ýñïðåññî ÒÂ.
"Ïåíñèþ íóæíî çàðàáîòàòü. Òîò, êòî ðàáîòàë è ïëàòèë, èìååò ïðàâî âûéòè íà ïåíñèþ è ïîëó÷àòü åå", — ñêàçàë îí.
À.Ðåâà ïîîáåùàë, ÷òî ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ ñêîðî áóäóò âíåñåíû â çàêîíîäàòåëüñòâî. "Ñåãîäíÿ ìû äîëæíû âåðíóòü åäèíûå ïðàâèëà â ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè. Èëè âû ïëàòèòå è èìååòå ïåíñèþ ˜– èëè íå ïëàòèòå è íå èìååòå åå", — ðåçþìèðîâàë îí.
Ðàíåå À.Ðåâà çàÿâèë, ÷òî íå èìåþùèå íåîáõîäèìîãî ñòðàõîâîãî ñòàæà äëÿ âûõîäà íà ïåíñèþ ñìîãóò ïîëó÷èòü åå, íî íå â 60, à â 63 ãîäà. Ïðåìüåð Âëàäèìèð Ãðîéñìàí çàÿâèë, ÷òî ãëàâíîé çàäà÷åé ïåíñèîííîé ðåôîðìû ÿâëÿåòñÿ óìåíüøåíèå äåôèöèòà Ïåíñèîííîãî ôîíäà Óêðàèíû.