В Донецкой области свыше 4,2 млн граждан зарегистрировано в Государственном реестре

Главное управление ГФС в Донецкой области информирует, что по данным Государственной фискальной службы Украины по состоянию на 01.08.2017 года в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков (далее - Государственный реестр) зарегистрировано 4244238 граждан Донецкой области, что является наибольшим показателем по Украине.
На протяжении января-июля 2017 года органами налоговой службы Донецкой области в Государственном реестре принято к учету 13 786 граждан, что на 6,7 % меньше соответствующего периода 2016 года. В отдельном Государственном реестре - 9171 граждан, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом в соответствующий контролирующий орган.
На протяжении семи месяцев текущего года в Государственный реестр внесены данные о 392 иностранных гражданах, что на 5,8% больше соответствующего периода 2016 года.
Главное управление ГФС в Донецкой области напоминает, что получить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика можно в Центрах обслуживания плательщиков как по месту проживания, так и по месту получения доходов. В случае изменения учетных данных, которые вносятся в Государственный реестр (паспортные данные или место жительства), плательщик обязан в течение месяца уведомить об этом территориальные органы ГФС для внесения соответствующих изменений.