Лента новостей

11:46
Какой бассейн подойдет для загородной усадьбы
11:32
Хитрости ландшафтного дизайна
11:22
В Селидово 14-летняя девочка отравилась неизвестным веществом
11:17
12 советов, помогающих изменить отношение к тренировкам
10:35
НБУ подбивает баланс
10:27
В Донецкой области свыше 4,2 млн граждан зарегистрировано в Государственном реестре
18:30
"Вода Донбасса" предлагает построить для Торецка новый трубопровод за 178 млн
18:24
Детсад «Алиса» одержал победу на конкурсе Минрегиона
17:17
Украине не хватает угля на производство энергии и тепла, – Гройсман
17:11
Что представляет собой Форекс
14:48
Предприятия ДНР массово получают сертификаты качества «Стандарт Донбасса»
14:41
С 20 августа в Украине существенно похолодает
13:34
В Мариуполе презентовали бывшие в употреблении чешские трамваи
13:11
Партия Клименко подала заявление в полицию на канал Порошенко
13:09
В Мариуполе горит здание, где производят пенопласт
12:29
Ужасная авария в Никольском районе: погибли два человека
11:56
В Славянском районе незаконно вырубили 100 деревьев
11:29
Как повысят пенсии в октябре
11:25
Украинцам снова хотят поднять цены на тепло
10:14
Налоговая милиция Донетчины изъяла партию ликеро-водочных напитков на сумму более 580 тыс. гривен
10:10
В Мариупольском порту осенью заработает самая мощная гелиосистема в Украине
21:14
В Европе воруют автомобили. Водители беспомощны
20:34
Как выбрать мойку для кухни
20:11
Спортивный стиль в повседневном образе
18:36
В Святогорске утвердили отставку мэра и его первого заместителя
18:29
В Александровке во время ремонта крыши детсада погиб рабочий компании-подрядчика
18:15
Новости ЛНР сообщают, что жизнь в республике налаживается
18:10
В Бахмутском районе без газа остались 317 абонентов
15:01
Птицефабрика в Шахтерске – яркий пример развития Донецкой Народной Республики
14:55
АКХЗ инвестирует 38 млн грн в модернизацию смолоперегонного цеха
13:24
Укрзализныця отложила повышение тарифов
12:42
В Краматорске со стрельбой пытались ограбить почтовое авто
12:27
В отстойнике шахты в Мирнограде утонула женщина
11:05
Государство делает новый шаг в преодолении теневого рынка занятости
10:18
В Украине массово закрывают школы
10:16
В Мариуполе происходит парусная регата
23:44
В Донецкой области сократили подачу воды – дают по часам
20:49
Стал известен план мероприятий на День города и День шахтера в Донецке
20:29
В Донецке открылась школьная ярмарка
20:23
В Донецке из-за взрыва пожар охватил три дома
20:20
Есть два пути для возвращения Крыма и Донбасса Украине, – немецкий политолог
18:39
Найбільш відомі політики України
16:33
Верхнеторецкое под обстрелом. Горят дома
16:16
Жебривский: Угольная промышленность Донбасса должна остаться в подчинении области
16:12
Для армии закупят 130 авто у завода Порошенко
Все новости

Архив публикаций

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В Донецкой области свыше 4,2 млн граждан зарегистрировано в Государственном реестре

0
68
Экономика
0
В Донецкой области свыше 4,2 млн граждан зарегистрировано в Государственном реестре

Главное управление ГФС в Донецкой области информирует, что по данным Государственной фискальной службы Украины по состоянию на 01.08.2017 года в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков (далее - Государственный реестр) зарегистрировано 4244238 граждан Донецкой области, что является наибольшим показателем по Украине.

На протяжении января-июля 2017 года органами налоговой службы Донецкой области в Государственном реестре принято к учету 13 786 граждан, что на 6,7 % меньше соответствующего периода 2016 года. В отдельном Государственном реестре - 9171 граждан, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом в соответствующий контролирующий орган.

На протяжении семи месяцев текущего года в Государственный реестр внесены данные о 392 иностранных гражданах, что на 5,8% больше соответствующего периода 2016 года.

Главное управление ГФС в Донецкой области напоминает, что получить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика можно в Центрах обслуживания плательщиков как по месту проживания, так и по месту получения доходов. В случае изменения учетных данных, которые вносятся в Государственный реестр (паспортные данные или место жительства), плательщик обязан в течение месяца уведомить об этом территориальные органы ГФС для внесения соответствующих изменений.


Похожие публикации

11-08-2017
Свыше 1 миллиона граждан и представителей бизнеса обратились за административными услугами к фискальным органам Донетчины
12-06-2017
В мае фискальная служба Донетчины предоставила 14 тысяч административных услуг
21-03-2017
Почти 8 тысяч граждан Донетчины получили карточку налогоплательщика в феврале 2017 года
27-02-2017
В январе 2017 года фискальной службой Донетчины предоставлено свыше 13 тысяч административных услуг
22-04-2016
В марте налогоплательщикам Донецкой области предоставлено почти 16,7 тысяч административных услуг
11-10-2012
Донецкая область лидер Украины по количеству предпринимателей

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх